"Je pense que je me serais flinguée" : les propos choc de Marie Garet (Secret Story) sur l'après télé-réalité et sa nouvelle vie très compliquée

Marie Garet a marqué les esprits. La grande gagnante de Secret Story 5 était devenue populaire grâce à son couple plutôt catastrophe avec Geoffrey. Les deux avaient ensuite participé aux Anges de la télé-réalité avant de disparaître petit à petit de nos écrans. Marie est aujourd'hui infirmière libérale et a du mal à vivre l'après médiatisation. Elle s'est confiée sur sa dépression et ses problèmes quotidiens sur le plateau de TPMP People ce samedi 4 février.

>> Secret Story enfin de retour ? Un tweet de La Voix déchaîne les fans ! Serait-ce une officialisation ? <<

Un manque de confiance au quotidien

Marie a donc complètement changé de voie. Malheureusement, beaucoup de ses patients ont du mal à lui faire confiance et cela lui pèse au quotidien. "Je suis toujours infirmière libérale mais je vis toujours les conséquences de la télé-réalité. On me reconnait toujours énormément. Je suis toujours reconnue sauf qu'avant j'étais adulée. Aujourd'hui, je me fais insulter de tous les noms (...) Parce que je ressemble à rien, parce que infirmière et télé-réalité, ça ne va pas ensemble", explique-t-elle à Matthieu Delormeau.

Elle avoue avoir également du mal à faire des rencontres : "Je suis dans la mauvaise lumière. Je rencontre des gens, je ne sais jamais si les gens sont là pour moi, ma notoriété, ou parce qu'ils pensent que j'ai de l'argent". Tout cela pèse sur la jeune femme qui n'arrive pas à se détacher de son image de candidate de télé-réalité. Aujourd'hui, elle avoue qu'on ne la verra plus jamais dans un tel programme.

Pourquoi s'exprimer maintenant ?

Marie Garet a un passé assez compliqué. La jeune femme a subi il y a quelques années une terrible affaire de violences conjugales. Quelque temps après, une rumeur avait affolé les internautes en annonçant sa mort. Elle a avoué avoir été très touchée par ces affaires : "J'ai mon caractère, et heureusement j'ai du caractère sinon je pense que je me serais flinguée". Une confidence assez terrible, beaucoup se sont demandés pourquoi elle s'exprimait aujourd'hui.

Matthieu Delormeau a tout de même demandé à Marie pourquoi elle se rendait sur le plateau d'une émission regardée par des centaines de milliers de téléspectateurs, si elle souhaitait s'éloigner de la vie médiatique. "C'est important d'en parler pour les générations actuelles qui rêvent de faire de la télé-réalité, il faut savoir que ça colle à la peau toute une vie", a-t-elle répondu. La jeune femme est apparue bien attristée et va peut-être en décourager plus d'un de se lancer dans la télé-réalité.