Secret Story enfin de retour ? Un tweet de La Voix déchaîne les fans ! Serait-ce une officialisation ?

Depuis le carton de la Star Academy en octobre 2022, les fans de télé-réalité n'attendent qu'une chose : le grand retour de Secret Story. En décembre dernier, dans une interview accordée à Puremédias, Jean-Louis Blot, le président de la société de production Endemol, leur a redonné espoir en confirmant qu'il pensait à une renaissance du programme.

"On travaille au retour de Secret Story, Loft Story ou à l'arrivée de Big Brother. On est convaincu que c'est ce qui correspond à l'usage de la consommation des programmes télévisés aujourd'hui. Ces émissions permettent de créer du bruit sur les réseaux sociaux et sont consommables sur Instagram, Tik Tok, Twitter, Facebook ou Twitch", a-t-il déclaré.

Un tweet enflamme les fans

Ce mercredi 1er février 2023, un tweet a affolé tout le monde ! En effet, le compte Twitter officiel de l'émission a posté : "Ici la Voix, à tous les internautes : méfiez-vous des apparences... C'est tout pour le moment ! 👁️". Si on aurait pu croire à une blague ou à un piratage, le fait qu'Endemol retweete le post rend la chose encore plus crédible. Ça sent donc très bon pour un retour de Secret Story et les fans sont ravis !

