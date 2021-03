Marie Garet et son petit ami : le procureur requiert de la prison avec sursis pour violences

Marie Garet et son petit ami devant la justice, le procureur a requis de la prison avec sursis

Marie Garet, qui avait été hospitalisée et "laissée pour morte" en septembre 2020 a fini devant la justice avec son petit ami Dorian Baptiste. Midi Libre a en effet expliqué que le procureur François Schneider a requis de la prison avec sursis pour la gagnante Secret Story 5 et son amoureux, "neuf mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans à l'encontre de Marie Garet" et "six mois pour son compagnon".

Pourquoi ? Pour violences conjugales réciproques. Une violente dispute aurait éclaté, durant laquelle le couple se serait frappé. Les policiers aurait trouvé l'ex candidate de télé-réalité avec "le visage tuméfié et du sang dans les cheveux" et son chéri "avec une plaie importante dans le dos, un oeil poché et du sang au niveau de l'oreille".

Comme l'a révélé le média, Marie Garet a démenti une nouvelle fois les violences conjugales à la barre du tribunal d'Alès. "Je sais ce que sont des violences conjugales, j'en ai été victime. J'ai vécu avec un pervers narcissique. On est ensemble depuis 14 mois, alors oui, on s'est disputé mais il n'a jamais levé la main sur moi" a-t-elle assuré. D'ailleurs, Marie Garet et Dorian Baptiste sont toujours en couple et se sont affichés ensemble et in love dans une nouvelle story Instagram, comme si de rien n'était.