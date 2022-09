"Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller accoucher en France" : Maddy Burciaga veut accoucher à Dubaï

"C'est vrai que, pour moi, c'est grave important après l'accouchement de rentrer chez moi, me sentir bien" a détaillé la future maman, "oui, on a une maison dans le sud en France mais, pour moi, c'est vraiment une petite maison de vacances", "mais là où on vit, c'est ici (à Dubaï, ndlr), c'est ici que je me sens de rentrer avec mon bébé, de prendre mes marques".

Maddy Burciaga va donc donner naissance à son bébé dans le pays où elle vit avec Benjamin Samat. "Le seul inconvénient, c'est que la famille n'est pas là mais bien entendu ils vont venir direct, dès que j'accouche on va les faire venir" a précisé celle qui attend un petit garçon avec son mari. "Même s'il y a d'autres avantages en accouchant en France, moi, je me sens bien d'accoucher ici" a-t-elle ajouté, "c'est une décision qui a été prise depuis le début".

"Tous les mois, on paye une assurance, donc oui elle est beaucoup plus chère qu'en France, mais on est pris en charge à 100 %"

Dans les messages et les commentaires sur les réseaux, pas forcément la concernant, des gens "disent que les personnes qui vivent à Dubaï rentrent en France pour se faire soigner ou pour accoucher" a-t-elle souligné. Mais "il faut savoir qu'ici on paye une mutuelle, comme en France, qui nous prend en charge dans le monde entier".

"Cela veut dire que si j'accouche ou que j'ai une gastro ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin d'aller en France pour me faire soigner et être prise en charge ou être remboursée" a-t-elle ainsi déclaré, "Puisqu'ici tous les mois on paye une assurance, donc oui elle est beaucoup plus chère qu'en France, mais en gros on est pris en charge à 100 %" et "on est plus assurés en France, par la carte vitale".