"Je me suis fait pipi dessus" : Giuseppa et Paga annoncent le sexe de leur bébé d'une façon très originale

Paga et Giuseppa ont eu un coup de foudre sur le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Depuis, les deux amoureux ne se quittent plus et ils ont annoncé une magnifique nouvelle à leurs fans le 31 octobre 2022. En effet, ils ont révélé qu'ils attendaient leur premier enfant. "Après ces 3 longs mois... On a la chance et le coeur rempli d'émotion, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie mais surtout dans notre coeur tout entier...", se sont-ils réjouis.

"On voulait partager ça avec vous car depuis maintenant quelque années vous faites partie de notre vie, de notre quotidien, et nous avons la chance de pouvoir avoir deux communautés bienveillantes avec qui nous voulons vivre toutes nos meilleures expériences, meilleures aventures et notre futur plus belle rencontre avec l'être qui changera notre vie à tout jamais", ont ajouté les futurs parents.

Paga et Giuseppa annonce le sexe de leur bébé

Cette annonce a engendré de nombreuses réactions et certains haters ont reproché à Giuseppa d'être trop jeune pour avoir un bébé. Agacée, elle leur a répondu cash : "Je suis choquée de voir que la plupart sont des femmes, limite des mères de famille, c'est toujours vous les pires. Il faut arrêter d'être aussi mauvais, ça va vous retomber dessus. Mais je m'en fiche, c'est tellement un truc positif pour moi d'attendre un enfant, d'être enceinte, je suis reconnaissante en la vie parce que je sais que pour certaines c'est très dur et qu'elles n'y arrivent pas. Je suis reconnaissante d'être une future maman, et d'autant plus de le devenir super jeune pour pouvoir avoir une complicité comme j'ai pu l'avoir avec ma mère à certains moments".

>> "Arrête de casser les cou*lles" : Giuseppa clashe Illan Castronovo et l'accuse de harcèlement <<

"Je me suis fait pipi dessus"

Les critiques passent bien au-dessus du couple qui vit sa meilleur vie depuis la grande nouvelle. Ce week-end, Paga et Giuseppa ont d'ailleurs profité des fêtes de Noël pour découvrir et annoncer le sexe de leur bébé. Dans une vidéo postée sur Instagram, on voit les deux futurs parents fous de joie en apprenant qu'ils attendent... une petite fille ! Et ils ont trouvé une manière originale pour le découvrir : ils avaient caché la réponse... dans la bûche de Noël !