"J'arrête YouTube" : la blague nulle du 1er avril qui continue et qui saoule tout le monde

En ce 1er avril, tout le monde redouble de vigilance quant à la véracité des informations que l'on voit passer sur le net. Car si certains pouvaient penser qu'en cette période spéciale de crise sanitaire du covid-19 (coronavirus), on n'oserait pas faire de blague, c'est raté. Parmi les poissons d'avril auxquels on a eu le droit aujourd'hui, cette lettre soi-disant signée par Jean-Michel Blanquer ("Blanquier" plus exactement) et datée du 1er avril annonçant que les vacances scolaires d'été seront exceptionnellement raccourcies d'un mois.

"J'arrête Youtube", pire poisson d'avril ever ?

Mais le poisson d'avril le plus récurrent chaque année nous vient du Youtube game. Tous les ans, on a le droit à la fameuse blague de youtubeurs qui annoncent se retirer de la plateforme et mettre fin à leur carrière. Les vidéos intitulées "J'arrête Youtube" inondent Youtube, à tel point que, non seulement, plus personne n'y croit, mais, en plus, ce n'est même plus drôle. Cette année encore, ils sont nombreux à l'avoir fait, comme on peut le voir sur Youtube.