"J'ai horreur de ça !" : la famille Gayat très cash sur la reconversion des Pelissard dans le X sur TPMP

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont reçu la famille Gayat (Familles nombreuses, la vie en XXL) sur le plateau de TPMP pour évoquer leur quotidien hors norme. Ils se sont notamment confiés sur leur budget course indécent (1 200 euros par mois, c'est presque un SMIC !) et sur leurs difficultés à boucler les fins de mois. Mais surtout, ils sont venus sur le plateau quelques jours seulement après les Pelissard qui avaient parlé de leur reconversion dans le X. Forcément, Cyril leur a demandé leur avis, et vous ne risquez pas de retrouver les Gayat sur MYM.

"On ne pourrait pas le faire"

Questionnés sur leurs rapports avec les autres familles nombreuses, Olivier, le père de famille, a révélé avoir fait quelques travaux chez les Blois. Cyril a alors demandé s'ils étaient encore en contact avec les Pelissard. L'invité a mal compris la question mais s'est vite repris en lançant "Ah non ! Pas Pelissard !". Apparemment les deux familles ne sont pas très proches...

L'animateur de TPMP a alors demandé au couple s'il pourrait également se lancer dans le X et la réponse a été claire : "C'est leur choix mais bon... On ne pourrait pas le faire. Si on était seuls, pourquoi pas. Mais non. La famille, le regard des gens...", explique Olivier Gayat. Soukdavone est elle encore plus cash : "moi, je ne suis pas comme ça. J'ai horreur de ça. Par rapport aux enfants, ça reste..."

Un avis mitigé pour Olivier

Le père de la famille Gayat, lui, se serait bien vu tenter l'expérience sur MYM s'il n'avait pas d'enfants. "Moi, peut-être que si j'avais pas d'enfants, peut-être que je le ferais, j'avoue", dit-il. Mais pour sa femme, c'est un non catégorique qui a été suivi d'une blague pas très classe de son mari.

Vous ne risquez donc pas de croiser les Gayat sur MYM et encore moins de tomber sur un cross-over Gayat/Pelissard, même si ça aurait pu leur rapporter beaucoup. Pour arrondir leurs fins de mois, les Gayat vont se contenter de posts Instagram et de l'aide de leurs enfants. Pas de compte MYM à l'horizon, ils laissent ça aux Pelissard.