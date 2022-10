"J'ai été coupée en plein vol" : le Singe de Mask Singer dévoilé, une grave blessure a empêché la star de participer à la saison 3

"J'avais fait toutes mes répétitions plateau, enfilé mon costume et je me disais que monter sur le dos de Camille Combal comme un petit singe, ça aurait été sympa. J'avais mon agent à côté de moi, donc je lui ai demandé de se retourner pour que j'essaye de monter sur lui et, en fait, il n'était pas du tout au courant. On est tombés à la renverse et moi, je suis tombé sur la tête. Ça a été assez violent comme choc", s'est souvenue la femme de Grégoire Lyonnet.

"J'ai été coupée en plein vol"

"On m'a dit : 'Ça va passer petit à petit.' Mais pendant trois semaines, dès que je me levais, en fait, je tombais. C'était vraiment très compliqué. Je n'en pouvais plus !", continue-t-elle, avant de conclure : "Mon petit traumatisme crânien m'a empêché de pouvoir faire la saison. J'étais frustrée d'avoir commencé quelque chose et de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que j'ai été coupée en plein vol".

Heureusement, Alizée a pu faire son grand retour lors de la saison 4 et elle a réalisé des performances exceptionnelles !