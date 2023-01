"J'ai des soucis pour payer mes impôts" : une candidate de Mamans & Célèbres avoue être en galère financière

On a souvent tendance à croire que les personnalités publiques ont de l'argent. Erreur ! Révélée dans Koh Lanta puis participante au programme Mamans & Célèbres, Cindy Poumeyrol s'est lancée en 2021 dans le rêve d'une vie, celui de rénover sa future maison. Néanmoins, de nombreux travaux étaient à prévoir dont une "charpente à refaire, une extension pour créer un pool house, cuisine d'été, studio, une piscine, un espace garage et abri voitures".

Au micro du podcast Les Locomotives, Cindy confie avoir eu un vrai coup de coeur pour une vieille longère. "Mais qui dit coup de coeur, dit que ce n'est pas raisonnable, et je le savais d'avance. C'est une longère qui était déjà très chère à l'achat, il y avait tout à refaire, mais je m'étais dit : 'on se garde un budget conséquent pour la rénovation'". Celle-ci a finalement duré plus d'un an et a nécessité davantage d'argent que prévu.

Cindy Poumeyrol contrainte de vendre deux biens immobiliers

Aujourd'hui, Cindy Poumeyrol est dans une grosse galère financière et ne s'en cache pas. "Je ne veux pas faire pleurer les gens, mais c'est qu'à toutes les échelles, on a des soucis. J'ai des soucis pour payer mes impôts, des soucis pour finir de rénover ma maison, payer mes artisans... J'ai vu les choses en grand, ce sont de très belles prestations, de très beaux matériaux, mais on est aussi dépassé par les événements".

La mère de famille, qui a par ailleurs perdu du poids sans passer par la case chirurgie, est tellement dans le rouge qu'elle a dû prendre une décision radicale pour avancer. "Je vends deux biens immobiliers que j'avais depuis plus jeune pour finir de payer mes artisans. Je suis allée demander une rallonge de prix à la banque, on n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'on est au taquet. C'était vraiment compliqué moralement".

Une situation délicate qui ne l'a pourtant pas empêchée de s'installer dans sa nouvelle maison - encore en travaux - fin 2022. Comme elle, cette maman de Familles nombreuses a connu des problèmes financiers au point d'être obligée de prendre un second travail.