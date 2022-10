Mamans et célèbres : un couple viré du casting ? Ce candidat explique pourquoi on ne le voit plus dans l'émission

L'émission Mamans et Célèbres est de retour sur TFX depuis le 29 août 2022. Dans cette nouvelle saison, on peut suivre le quotidien de Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Stéphanie Clerbois, Jesta Hillmann, Kelly Helard, Sarah Machet, Martika Caringella, Hillary, qui s'est récemment mariée avec son chéri Giovanni, Rym Renom, Camille Froment, Daniela Martins, Julie Ricci ou encore Eloïse Appelle, jeune maman d'une petite Valentina. Maëva Martinez a quant à elle quitté l'aventure, tandis que Tiziri Digne, la femme du footballeur Lucas Digne, l'a intégrée.

Un casting qui se renouvelle régulièrement

Chaque saison, la production tente de renouveler le casting. Il y a quelques semaines, Jazz Correia nous a confié qu'elle avait été approchée par Mamans et Célèbres, et nous a expliqué pourquoi elle avait refusé d'y participer. "La plupart de nos amies sont là-bas. Hillary et Martika font partie de mes meilleures amies, donc forcément, je les soutiens dans tous leurs projets. C'est vrai que ça a déjà été évoqué que je sois dans Mamans et Célèbres en tant que représentante de famille, mais en fait, après réflexion, je préfère laisser cette place à mes meilleures copines et moi, je garde la JLC", a-t-elle déclaré.

Maxime Langlais et Alizée Will virés du programme ?

Si Coralie Porrovecchio a récemment indiqué qu'elle était en négociation pour intégrer l'émission, les fans ont remarqué qu'un autre couple célèbre n'apparaissait plus à l'écran : Maxime Langlais et Alizée Will, qui ont notamment participé à Pékin Express et à La bataille des couples 2.

Interrogé à ce sujet lors d'un question/réponse sur son compte Instagram, le père de famille a expliqué pourquoi lui et sa femme ne faisaient plus partie du casting, et visiblement, ce n'est pas un choix de leur part. "Notre vie ne correspond pas aux attentes du programme", écrit-il, sans en dire plus.

Malheureusement pour les fans du couple, on n'est pas près de les revoir dans Mamans et Célèbres.