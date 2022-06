Cindy Poumeyrol (Mamans et célèbres) fière de sa perte de poids : "pas besoin de passer par la case chirurgie"

Depuis sa participation à Koh Lanta : La guerre des chefs, Cindy Poumeyrol est devenue influenceuse. On peut aussi suivre son quotidien tous les jours sur TFX dans Mamans et célèbres. La jeune maman, qui a accouché de sa deuxième fille en janvier 2022, s'est souvent montrée complexée par son poids. Ce mercredi 8 juin 2022, l'ancienne aventurière a posté un impressionnant avant/après de son évolution physique sur son compte Instagram.

"Photo 1 : Moi juste avant de tomber enceinte d'Alba. Photos 2-3 : Moi, maman de 2 merveilleuses petites filles, post partum Victoire m+3 (après le fameux 'ce corps a donné la vie' 'ce sont les traces de l'amour' 😤 je n'ai jamais été aussi mal dans mon corps, j'ai d'ailleurs beaucoup pleuré mais je me suis surtout réveillée !) Photo 4-5 : moi la semaine dernière après reprise en main. Seulement 1 mois et demi après les photos 2-3" écrit la candidate qui a expliqué pourquoi elle avait pu participer à Koh Lanta la légende, malgré Mamans et célèbres.

"Le mental sera votre meilleur allié"

Cindy semble ravie de cette perte de poids et partage ses conseils à ses abonnés. "Première fois de ma vie que je suis patiente, pas dans l'excès. Je fais attention à mon alimentation mais je m'autorise aussi des gourmandises et quelques apéros. J'ai repris le sport et ça me fait un bien fou moralement même si j'arrive péniblement à me programmer 2 séances par semaine. J'ai appris récemment à faire partie de mes priorités. On a tendance à trop facilement s'oublier. Le mental sera votre meilleur allié" déclare celle qui s'est mariée en 2020.