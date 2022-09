"J'ai changé" : Guillaume Genton avoue être en couple malgré son rôle de dragueur dans TPMP

Malgré sa réputation de bourreau des coeurs dans TPMP, Guillaume Genton est très discret sur sa vie privée. Mais, dans un entretien accordé au magazine Technikart, celui qui a fait le buzz en déclarant combien il dépensait par mois a accepté d'en dire un peu plus sur sa vie amoureuse. Interrogé sur son côté dragueur à l'antenne, l'animateur de la matinale de Virgin Radio répond : "C'est le vrai moi, mais de ma vie d'avant. Aujourd'hui, j'ai changé, je me suis rangé, je suis en couple, j'ai une copine et ça se passe très bien, merci. Après, je ferai toujours des blagues à l'antenne comme je pourrais en faire avec mes amis...".

En revanche, le chroniqueur, qui a récemment choqué le plateau, n'en a pas dit plus sur l'identité de l'heureuse élue. Cela n'est pas surprenant de sa part. Lui qui a déclaré en février dernier dans le Buzz TV du Figaro : "Je n'aime pas parler de ma vie privée, mais je suis avec quelqu'un". On se sait pas si il est toujours avec la même personne ou pas.

Une liaison avec une star de la télé-réalité

Dans TPMP, Guillaume Genton joue énormément de son côté séducteur. Il a dragué de nombreuses fois à l'antenne Delphine Wespiser, pourtant en couple avec Roger, et est même tombé sous le charme d'une nouvelle chroniqueuse. Par le passé, le chroniqueur a également eu une liaison avec l'ancienne candidate de Secret Story 3 : Cindy Lopes.

"C'est le plus intelligent de la bande de TPMP. C'est le plus malin de tous (...) C'est un gentleman, très gentil, et très beau garçon", avait-elle dévoilé lors d'un entretien avec Jordan De Luxe, avant de préciser : "À l'époque, nous étions ensemble, il ne s'était pas gêné auprès de tous ses copains pour le dire ! (...) Nous nous sommes revus sur le plateau de Secret Story, sur le parking de l'émission". "C'est un sacré chaud lapin !", avait-elle conclu.

Un chaud lapin désormais rangé !