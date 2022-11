"Il a gagné Halloween", ce tiktokeur a osé le déguisement le plus trash : la reine Elizabeth II sortie de sa tombe

Et le créateur de contenus est allé encore plus loin dans les vannes et les répliques à mourir de rire. "Mes sujets royaux" a-t-il crié, "bienvenue à mes funérailles". "Mes funérailles ne duraient que dix jours, je me suis dit pourquoi ne pas les prolonger ?" a-t-il précisé, "J'en avais marre de la boîte, alors je suis sortie". "Harry est là" a-t-il lâché en montrant du doigt un ado roux. Mais "est-ce que quelqu'un a vu Meghan Markle ?" a-t-il demandé.

"Il a gagné Halloween", "Pour moi, il prend la couronne d'Halloween 2022"... Mais certains n'ont pas apprécié l'humour noir

De nombreux internautes ont liké, commenté et partagé la vidéo TikTok. Ils sont fans du déguisement et des punchlines du TikTokeur : "Il a gagné Halloween", "Pour moi, il prend la couronne d'Halloween 2022", "Ils ont même pris Philippe et le Corgi comme personnages secondaires", "Cela mérite un camion de 30 tonnes de rires !!!", "L'humour noir est toujours mon préféré", "Lol. Sérieusement à court de mots", "Je suis mort de rire, sans mauvais jeu de mots"...

Certains internautes ont même confié que la reine Elizabeth II et le prince Philip auraient sans doute rigolé à ces blagues : "Lizzy aurait adoré ça, elle avait un sens de l'humour diabolique. Philip aurait aussi été pris d'un fou rire", "J'ai failli m'énerver mais je me suis souvenue de l'humour de la reine, je pense que ça l'aurait amusée !".

Mais certains internautes étaient loin, très loin de rire. "Je ne sais plus quoi dire, je suis impressionné, et je me sens mal d'avoir ri autant", "C'est sans aucun doute l'Halloween le plus irrespectueux qui soit", "C'est macabre et irrespectueux, elle est morte il y a seulement un mois", ou encore "Personne n'a eu le culot de faire la princesse Diana morte pour Halloween 1997" ont-ils écrit.