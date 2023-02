"Coup d'un soir ou nouvelle idylle ?" : après sa rupture avec Simon Castaldi, Adixia se fait griller à l'hôtel avec un candidat de télé-réalité

Après être tombés amoureux dans Les Marseillais vs Le Reste du monde 6, Simon Castaldi et Adixia ont connu une relation rythmée de hauts et de bas. Le fils de Benjamin Castaldi a même trompé sa chérie avec Virginie sur le tournage du Reste du Monde, romance à Ibiza. Adixia a finalement décidé de le pardonner et ils ont intégré Les Cinquante en couple, malheureusement, peu après la diffusion de cette émission, le couple a annoncé sa rupture définitive.

"Je ne suis plus avec Adixia. C'est terminé, nous ne sommes plus en couple. Ça a été assez compliqué et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment mis de point final concret sur les réseaux sociaux, à expliquer pourquoi. Ça faisait 2-3 mois que c'était très compliqué, qu'on ne s'entendait plus. On a essayé de recoller les morceaux plusieurs fois, ça ne marchait pas. Du moins, on se reprochait trop de choses", a expliqué celui qui a été très maladroit avec son ex lors de la finale des Cinquante.

Adixia aurait été grillée à l'hôtel avec un candidat de télé-réalité

D'après les rumeurs, Adixia n'aurait pas mis bien longtemps à se remettre de cette rupture. Il y a quelques semaines, la blogueuse Shayara TV a balancé qu'elle serait en gros rapprochement avec Nicolas Ferrero, ancien candidat des Marseillais aux Caraïbes et de La Villa des coeurs brisés 7. "Entre Adixia et Simon, c'est terminé. Et, selon mes informations exclusives, Adixia est actuellement en rapprochement avec Nicolas Ferrero", a révélé la blogueuse, avant de conclure : "Le couple improbable".

Il semblerait qu'elle ait vu juste, car ce dimanche 5 février 2023, Aqababe a balancé que les deux candidats de télé-réalité auraient été grillés ensemble dans un hôtel.