"Je suis responsable à 80%" : Simon Castaldi officialise enfin sa rupture avec Adixia et balance les raisons

En intégrant le monde de la télé-réalité début 2021, Simon Castaldi ne s'attendait certainement pas à faire autant parler de lui. D'abord casté dans l'émission Les Princes et Les Princesses de l'amour, il a ensuite intégré Objectif : Reste du Monde, Les Apprentis Aventuriers, Le Reste du Monde, romance à Ibiza, et Les Cinquante. Si le fils de Benjamin Castaldi s'est fait une place à la télé, ses histoires d'amour sont elles aussi très suivies. D'abord en couple avec Giuseppa, Simon a finalement trouvé son bonheur dans les bras d'Adixia.

Malheureusement, les deux candidats se sont séparés à plusieurs reprises avant de se remettre ensemble et vivent depuis toujours une relation tumultueuse. Il faut dire que les tromperies du candidat n'ont rien arrangé... Aux dernières nouvelles, rien n'irait plus entre eux et de nombreuses rumeurs ont annoncé leur séparation. Muet depuis plusieurs semaines, Simon s'est enfin exprimé à ce sujet.

"Ça ne marchait pas"

S'adressant à ses followers sur Instagram, Simon Castaldi a fait une grosse mise au point qui lui "tenait à coeur". "Il y a des gens qui me suivent, qui m'apprécient, qui ont envie de savoir pourquoi je suis absent", commence-t-il avant d'officialiser sa rupture avec Adixia. "Premièrement, le point le plus important : je ne suis plus avec Adixia".

"C'est terminé, nous ne sommes plus en couple. Ça a été assez compliqué et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment mis de point final concret sur les réseaux sociaux, à expliquer pourquoi. Ça faisait 2-3 mois que c'était très compliqué, qu'on ne s'entendait plus. On a essayé de recoller les morceaux plusieurs fois, ça ne marchait pas. Du moins, on se reprochait trop de choses", continue celui qui a été taclé sur son histoire avec la jeune femme par un candidat des Cinquante.