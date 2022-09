"Changement radical" : Ambre Dol (Familles nombreuses) surprend avec son nouveau look qui fait débat

En plus d'être à la tête d'une grande tribu, Ambre Dol est aussi infirmière et ne chôme pas entre le travail et ses enfants. Du coup, quand elle le peut, elle n'hésite pas à s'offrir un petit moment cocooning et elle a bien raison. Et justement, la semaine passée a été compliquée pour la star de Familles nombreuses : la vie en XXL. "Semaine à 48h entre les pompiers , les urgences (je dirai que c'est une petite semaine ) + mon entreprise à gérer et les tâches quotidiennes des mamans (ménage , linge , réunions , rdv ...)" a-t-elle posté il y a quelques jours sur Instagram. Du coup, Ambre Dol a trouvé LA solution pour passer à autre chose : changer de tête.

Ambre Dol dévoile son "changement radical"

Après avoir fait une rhinoplastie, celle qui avait assuré être "restée très simple" après une vague de critiques a dévoilé sa métamorphose sur Instagram. Ambre Dol est allée chez une amie coiffeuse pour un changement de tête radical et spectaculaire : exit les cheveux longs décolorés blondes, elle a opté pour un carré et une coloration châtain clair cuivré. Une transformation que la maman de cinq enfants a évidemment partagé en vidéo sur les réseaux sociaux. Oui, ça change pas mal ! Découvrez le résultat en images :