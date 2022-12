"Catastrophique", "un enfer" : ce rappeur tente de voler Spotify avec la sortie de son nouvel album, même ses fans ne valident pas

La date était cochée dans l'agenda de tous ses fans, c'est ce vendredi 2 décembre 2022 que Lorenzo a dévoilé "Légende Vivante", son tout nouvel album. Toutefois, là où ce projet musical était annoncé avec 16 morceaux inédits, les fans ont finalement découvert une gigantesque surprise sur Spotify ou Deezer. Et pour cause, ce sont en réalité 68 titres qui sont aujourd'hui disponibles.

Lorenzo braque les plateformes de stream avec son nouvel album

De quoi comprendre que Lorenzo - l'interprète de Nana, est l'artiste le plus créatif et inspiré du moment ? Oui... mais non. A bien y regarder de plus près, ces 68 titres cachent un improbable détail : leur durée varie à chaque fois entre 31 et 45 secondes. Le twist ? Il ne s'agit pas de micro-morceaux, mais de différentes parties appartenant à différents titres qui ont simplement été découpés.

Oui, vous avez bien lu, le rappeur s'est tout simplement amusé à diviser ses morceaux de façon plus ou moins aléatoires. Un concept WTF, mais qu'il assume pleinement. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a révélé qu'il avait simplement envie de prendre l'univers du stream à son propre jeu.

"Les plateformes de streaming, ce qu'elles font, c'est qu'elles comptabilisent un stream à partir du moment où tu écoutes plus de trente-et-une secondes d'un même morceau, a-t-il expliqué. Donc pour mon nouvel album, j'ai pris le soin de découper tous mes sons en plusieurs parties en faisant bien attention qu'elles fassent plus de trente-et-une secondes. (...) Comme ça, toi tu vas écouter un son, mais moi ça va me donner cinq streams".

