Lorenzo déclare sa flamme à sa "Nana" dans son nouveau clip ❤️

Un an après "Rien à branler", Lorenzo a dévoilé en août son nouvel album "Sex In the City" composé de 17 sons dont Nique la BAC et Damdamdeo et des feats avec Shy'm (Nous Deux), Orelsan (Toujours plus), son poto Rico (Voyage auditif), Oliver Tree (Pumpidup), Vladimir Cauchemar (Impec) et le groupe canadien Les Anticipateurs (Nana). C'est d'ailleurs cette dernière collab', enregistrée au Québec, que le rappeur a choisi comme quatrième single de son opus.

"J'sais qu'l'a plus belle c'est ma nana"

Pour illustrer Nana, Lorenzo et Les Anticipateurs nous offrent un clip décalé et fun dans lequel ils jouent les loveurs shoppeurs, braqueurs et gentlemen et déclarent leur flamme à leurs meufs : "Toujours la même nana, j'regarde plus les nanas / J'sais qu'l'a plus belle c'est ma nana / C'est ma nana, pas touche à ma nana, pas d'nanani la banana avec ma nana / Ma pitoune elle est merveilleuse, ouais c'est comme ma pierre précieuse / La meilleure qu'en intraveineuse, j'aime les frites extra-graisseuses comme les serveuses." Les artistes nous offrent aussi des paysages plutôt cool du Canada. Avec le froid, on n'est pas dépaysé au moins 😉