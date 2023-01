"C'est pour le challenge" : Stéphane (Les 12 coups de midi) déjà de retour dans un jeu télé ?

Après avoir rythmé la mi-journée de millions de Français durant cinq mois, Stéphane a été éliminé des 12 coups de midi le vendredi 20 janvier 2023. La fin de son parcours au jeu phare de TF1 a été signée par Sarah, qui l'a battu lors de l'épreuve du "Coup par coup".

Quel après-12 coups de midi pour Stéphane ?

Stéphane s'est confié à PRBK après son élimination des 12 coups de midi. L'ouvrier, venu de la Haute-Marne, a indiqué comment il imaginait son avenir en dehors des plateaux de tournage du divertissement quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Et il n'a pas caché son envie de participer à un nouveau jeu télévisé.

"Je reprendrai une vie normale, retour à ce que j'étais avant. Et ce n'est pas pour autant que je ne regarderai plus Les 12 coups de midi. Je suis toujours affamé de connaissances. Je vais toujours regarder l'émission pour prendre les infos, me tenir au courant du quotidien du jeu et voir les gens performés. Et puis, la vie continue", a expliqué Stéphane.

Le Quiz des champions en ligne de mire

Stéphane a ensuite fait part de son souhait de participer au Quiz des champions. Dans ce divertissement, proposé par France 2, Cyril Féraud met en compétition les plus grands champions des jeux télé. La dernière édition a été portée par des candidats emblématiques des 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Tout le monde a son mot à dire et Questions pour un champion le samedi 21 janvier en soirée.

"Je sais qu'il n'y a pas d'argent à y gagner, mais c'est pour le challenge. Juste pour me frotter aux plus grands de tous les jeux. C'est un truc qui me botterait. Je serais à fond pour aller participer à tous les autres jeux que je pourrais faire !", a précisé Stéphane. Reste maintenant à savoir si son appel sera entendu par France 2 pour la prochaine édition du Quiz des champions...