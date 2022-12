"C'est minable" : les Bleus ont failli voyager en low cost après la finale de la Coupe du Monde 2022

Les joueurs de l'Equipe de France de football ont fait rêver les supporters français tout le mois décembre. À l'issue d'une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont malheureusement inclinés en finale contre l'Argentine. Si tout se passait bien sur le terrain, visiblement c'était une toute autre ambiance en coulisses. En effet, d'après Le Parisien, les joueurs auraient plusieurs fois été très déçus par leur fédération qui souhaitait faire des économies.

Tout aurait commencé par la distribution de téléphones et de carte SIM. Une partie du staff n'en a pas reçu et beaucoup ont dû en commander par leurs propres moyens à Doha. Autre détail, le staff aurait demandé à faire décorer le hall de l'hôtél en bleu-blanc-rouge, en référence à la victoire en 2018. Mais la FFF aurait refusé de payer le supplément et c'est l'établissement qui a réglé la note.

"On voulait nous faire revenir en comptant les sous"

Les Bleus auraient également très mal pris le fait que certaines de leurs compagnes qui sont venus les soutenir au Qatar ne voyagent pas dans les meilleures conditions. "Certaines étaient en classe économique car les services administratifs de la FFF avaient décidé de serrer le budget de leurs déplacements", révèle Le Parisien.

Mais le pire pour les joueurs reste à venir ! Trois jours avant la grande finale, ils auraient appris que gagnants ou perdants, ils voyageraient en low cost sur la compagnie Air Portugal pour rentrer. Les Bleus et leurs staff n'auraient pas caché leur mécontentement et la FFF aurait finalement fait marche arrière en affrétant un vol Air France sur lequel certains membre du staff étaient en éco. "On a rapporté des millions d'euros à la FFF avec la place de vice-champion du monde et on voulait nous faire revenir en comptant les sous. C'est minable", se serait agacé un membre de l'équipe dont le nom n'a pas fuité.

Décidément, cette Coupe du Monde aura été riche en émotions pour les Bleus !