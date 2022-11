"C'est bizarre quand même" : ruinée et devenue SDF, Loana affirme avoir été volée

Loana était invitée dans TPMP People sur C8, ce samedi 19 novembre 2022. Elle a confirmé être ruinée et vivre du RSA (revenu de solidarité active). Matthieu Delormeau l'a interrogée sur sa situation de précarité, rappelant que l'ex-star de télé-réalité avait elle-même récemment confié que "financièrement, c'est plutôt compliqué".

"Oui, c'est vrai. C'est 530 euros par mois" a révélé celle qui n'a pas pardonné son relooking dans Incroyables Transformations. A cause de ce petit salaire, elle n'arrive pas à trouver un logement. "Je vis beaucoup chez ma maman" a-t-elle avoué, "Je suis SDF hein, sans domicile fixe". "Oui, pour être honnête, c'est un peu ça..." a répondu Matthieu Delormeau, avant que Loana n'ajoute : "C'est pas vulgaire ! Je n'ai pas de maison où j'ai ma clef et où mon toutou m'attend".

Et si Loana ne s'est pas trouvé un job, c'est à cause de sa bipolarité, comme elle l'a détaillée à Guillaume Genton dans Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio : "Je suis bipolaire et à partir de ce moment-là je ne pouvais pas faire un travail fixe. Je suis bipolaire à tendance schizophrène. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps mais j'ai fait un déni, je n'ai pas pris mes médicaments, ce genre de choses. Je me rends compte maintenant que c'est très utile. Donc en fait je suis réellement malade et considérée comme handicapée".

La gagnante de Loft Story volée ? "Dès qu'il y a des sous sur mon compte, ils sont souvent soufflés"

La gagnante de Loft Story avait gagné une grosse somme d'argent grâce à sa victoire dans l'émission. L'ex-candidate TV avait alors investi en achetant un appartement près de la tour Eiffel, à Paris. Un bien immobilier que Matthieu Delormeau estime entre 1,5 et 2 millions d'euros. Forcée de vendre cet appart, Loana n'aurait plus rien de la vente. Et c'est parce que des gens lui auraient volé les sous sur son compte bancaire !

"Personne ne va me croire, personne ne me croit, même ma famille et mes amis ne m'ont pas cru, ni ma mère mais comme on vit beaucoup ensemble et qu'on est beaucoup plus proches, elle remarque maintenant qu'il est vrai que dès qu'il y a des sous sur mon compte, ils sont souvent soufflés" a-t-elle expliqué. "Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appart... C'est bizarre quand même" a souligné celle qui a failli participer à Danse avec les stars, "tout est parti de la banque", "l'argent est parti seul".

"Donc quelqu'un tirait sur ton compte ?" a demandé Matthieu Delormeau. Et Loana assure avoir été volée : "Des gens ont copié mes cartes bancaires, j'ai changé quatre fois de banque. Je ne peux pas dire, je n'accuse personne...". En revanche, elle dément les accusations qui pointent sa maman : "Comment ça pourrait être ma maman ? Elle gagne 90 euros par semaine".