"Comme je faisais 145 kg" : Loana n'a toujours pas pardonné son relooking dans Incroyables Transformations et balance (encore) sur les coulisses

Visiblement, Loana n'est pas près d'oublier son passage dans Incroyables Transformations. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, la gagnante de Loft Story a participé a l'émission d'M6, mais refusé que le résultat de son relooking soit diffusé. Elle avait ensuite dézingué l'émission et plus particulièrement Nicolas Waldorf.

"Ils m'ont mis des cheveux de m*rde. C'est tellement merd*que que quand je me coiffe, la moitié part. Et mes cheveux étaient bruns ! Ils m'ont dit qu'ils allaient faire un shampoing pour les adoucir. Déjà, on me ment, et d'un seul coup, je regarde, et je vois du brun très foncé", avait balancé la candidate.

Vexé, le coiffeur star avait dévoilé une photo du relooking de Loana sur le plateau de l'émission de Jordan De Luxe. L'ancienne star de télé-réalité avait de nouveau critiqué le résultat, alors que ses fans trouvaient son changement de look sublime.

"Ça m'a bousillé les cheveux"

Récemment, Loana est encore une fois revenue sur ce relooking dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs. "C'était la seule chose que je leur avais demandé, ne pas toucher à mes cheveux", déplore-t-elle. "Sous les fesses, je les avais", précise-t-elle, avant de montrer qu'on lui a coupé de nombreux centimètres.

"Pour redécolorer leur brun, il m'a fallu trois décolorations pour redevenir blonde. Ça m'a bousillé les cheveux", ajoute celle qui a répondu à ses haters et à Benoît Dubois.

Concernant un éventuel retour dans l'émission, Loana est on ne peut plus claire :"Même pas en rêve, même si je suis payée, même si tout ce que tu veux... Pourquoi j'irai revoir quelqu'un à qui je dis 'je ne veux pas que tu fasses ça', il me dit 'oui oui', et il le fait quand même ?"

"Je ne me vois peut-être pas comme je suis"

"Comme je faisais 145 kg et que je ne me vois peut-être pas comme je suis, je leur avais demandé de me changer, pour que je sois moins glamour, car j'ai peut-être un look un peu bimbo. Pour la tenue, ils m'ont mis un tailleur crème, on aurait dit Casper. (...) Et j'avais dit qu'on ne touche pas à mes cheveux et je les retrouve là", a ensuite de nouveau rappelé Loana, avant d'assurer que Nicolas Waldorf n'avait donné qu'un coup de ciseau dans sa chevelure.

"Il n'a plus été là du tout. Ce n'est pas lui qui s'est occupé de ma coloration. Ça sert à quoi que j'aille voir quelqu'un qui prend juste une paire de ciseaux et qui se barre ?", assure-t-elle, avant de conclure : "Limite c'est lui qui me découvre, parce que ce sont ses coloristes qui m'ont fait ça"

Pour le moment, Nicolas Waldorf n'a pas réagi, mais ça ne devrait pas tarder !