"A défaut de te concentrer sur le c*l de mes copines" : Benoit Paire affiché par son ex, elle affiche ses messages privés et se moque de sa carrière

Ce n'est un secret pour personne, Benoit Paire a l'air de bien aimer les candidates de télé-réalité. Le tennisman français a été en couple avec Marine El Himer, et après Benoit Paire est sorti avec Julie Bertin, celle qui s'était fait connaître dans 10 Couples Parfaits 3 sur TFX avait confirmé leur romance en mars 2021. Une relation qui aurait duré environ 1 an. Mais depuis leur rupture, l'influenceuse clashe son ex sur les réseaux.

Julie qui était au casting de La Villa Des Coeurs Brisés 5 et La Villa des Coeurs Brisés 6 a encore lâché un doss sur le pro de la raquette et de la balle jaune. "Le problème, c'est que je suis complètement folle. Donc est-ce qu'il faut réfléchir avant de faire certaines choses ? Oui. Mais est-ce que là j'ai envie de réfléchir de suite ? Non" a-t-elle confié dans sa story Instagram, avant de poster des captures d'écrans de messages privés Instagram entre Benoit Paire et des candidates de télé-réalité. Dans ces MP, le sportif semble faire des tentatives pour pécho.

Parmi ses "cibles" côté drague, il y aurait eu comme le montre les photos : Mélanie Orlenko alias Mélanie Orl (Les Cinquante), Lena Guillou alias Lenoutsa (Les Princes de l'amour 9), Mélissa Ben (Les Cinquante) et Emma Keitmann (La Villa des Coeurs Brisés 7). Des people du petit écran qui sont aussi des copines de Julie Bertin.