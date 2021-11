YouTube : le co-créateur du site en colère contre une grosse nouveauté à venir

Un gros changement en cours sur YouTube

Il y a quelques jours, les développeurs de YouTube ont apporté une mise à jour très importante qui sera progressivement visible sur tous nos appareils. De quoi s'agit-il ? De la suppression de la barre de "dislikes" sous les vidéos. S'il sera toujours possible de mettre un pouce vers le bas à la fin d'un visionnage, le compteur va en revanche disparaître.

Un simple détail ? Pas vraiment. Avec cette évolution, il ne sera donc plus possible de découvrir, dès l'ouverture d'une vidéo, si celle-ci est réellement intéressante ou un simple piège à clics. De même, cela risque de démotiver le public à donner son avis sur un contenu afin de ne privilégier que les retours positifs. Certes, cela pourrait être utile pour flatter l'égo d'un créateur, mais un peu moins pour l'aider à emprunter la bonne direction.

Le co-créateur de la plateforme en colère

Et visiblement, la suppression du compteur ne fait pas plaisir à tout le monde, à commencer par Jawed Karim. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est pourtant le co-créateur de YouTube en compagnie de Chad Hurley et de Steve Chen. C'est notamment lui que l'on aperçoit dans la toute première vidéo jamais postée sur la plateforme qui le met en scène au zoo.

Aussi, à travers un communiqué publié dans la description de cette fameuse vidéo (voir dans notre diaporama), Jawed Karim - toujours attaché à la plateforme malgré son rachat par Google en 2006, n'a pas caché son incompréhension, "Pourquoi YouTube mettrait en place un changement qui est autant critiqué ? Il y a une raison, mais elle n'est pas très positive et elle n'est pas du genre à être dévoilée publiquement. A la place, ils vont faire référence à différentes études. Des études qui contredisent le sens commun de chaque YouTubeur".

L'informaticien l'a en effet rappelé, ce bouton "dislike" est d'une importance cruciale dans l'expérience d'un internaute sur YouTube, "La possibilité de pouvoir rapidement et facilement identifier un mauvais contenu est un outil essentiel pour n'importe quelle plateforme de contenus. Pourquoi ? Parce que tous les contenus ne sont pas tous bons. C'est impossible. En fait, la plupart des contenus sont mauvais. Et c'est ok." Or, il l'a ensuite déploré, les développeurs actuels prennent malheureusement le problème à l'envers, "L'idée n'a jamais été de dire que tous les contenus sont bons. L'idée était, en revanche, de montrer qu'à travers cet océan de contenus, il existe d'incroyables créations qui méritent d'être vues. Et pour que cela soit possible, il est nécessaire que les mauvaises choses soient repérées et oubliées."

"Est-ce que YouTube souhaite devenir un endroit où tout est médiocre ?"

Très remonté contre ce changement, Jawed Karim a donc précisé qu'en interférant dans l'expérience des utilisateurs, YouTube était en train de défigurer la plateforme, "Le processus actuel fonctionne et porte un nom : la sagesse de la foule. Mais il se brise dès qu'une plateforme interfère dedans. Et forcément, elle ne peut que décliner ensuite." Un avertissement important quand on sait que la nouvelle génération aime désormais passer son temps sur Twitch, TikTok ou encore Snapchat, ce qui divise inévitablement sa présence sur YouTube.

"Est-ce que YouTube souhaite vraiment devenir un endroit où tout est médiocre ? Car rien ne peut être bon si rien n'est mauvais", s'est-il inquiété. Puis, afin d'appuyer une dernière fois son propos et sa colère, le co-créateur du site n'a pu s'empêcher de déclarer : "Dans le monde du business, il n'y a qu'une seule chose plus importante que 'Faites mieux'. Et c'est 'Ne venez pas tout casser'."

Le message est passé, reste à savoir s'il sera entendu.