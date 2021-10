You saison 4 : Cardi B au casting ? Penn Badgley s'amuse de la rumeur

Cardi B dans You ? Penn Badgley s'en amuse

Depuis, certains internautes pensent que Cardi B pourrait jouer dans la saison 4 de You (une rumeur similaire sur Kim Kardashian et La Chronique des Bridgerton a déjà circulé sur le web). Et en tout cas, ça amuse Penn Badgley. "Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire" a d'abord expliqué l'acteur sur le plateau de Jimmy Kimmel. "Je crois qu'il y a même une pétition sur Change.org." a ajouté l'interprète de Joe qui assure vraiment ne pas savoir si un cameo est possible.

En tout cas, Cardi B a déjà une idée : "C'est l'épisode 1, je suis à la Fashion Week de Paris. Je me retourne et tu es là TOI. Ok à vous de finir @netflix" avait-elle tweeté. Pour signer la pétition pour voir Cardi B dans You, cliquez sur le lien ci-contre.