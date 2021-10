You saison 3, Validé saison 2, Souviens toi l'été dernier... 10 séries à voir en octobre 2021

Succession saison 3

La guerre est plus que jamais déclarée pour la famille Roy dans la saison 3 de Succession. Après avoir trahi son père, Kendall va-t-il se retrouver en solo ou bien saura-t-il se faire des alliés au sein de ses proches ? Très attendue (la deuxième saison s'est terminée il y a deux ans déjà !), la suite de la série ne s'annonce pas de tout repos pour la célèbre famille. On se demande bien ce qui les attend...

Date de sortie : à partir du 18 octobre sur OCS.

Single Parents

Envie d'une petite comédie pour changer un peu ? C'est possible aussi et pourquoi pas une série inédite en France ? Ce mois-ci, Disney+ met en ligne la série Single Parents, annulée trop tôt au bout de deux saisons. On y suit le quotidien de parents célibataires avec, au casting, Leighton Meester, Taran Killam ou encore Brad Garrett.

Date de sortie : le 20 octobre sur Disney+.

Locke & Key saison 2

Adaptée des comics du même nom, Locke & Key est de retour pour sa saison 2, plus d'un an après la saison 1. Souvenez-vous, la série suivait le parcours des enfants de la famille Locke qui, après la mort de leur père, s'installaient dans la maison familiale dans une petite ville. Ils y découvraient des clés mystérieuses et magiques. Après le cliffhanger du final, Tyler, Kinsey et Bode vont devoir faire face à leur nouvel ennemi. Un affrontement qui s'annonce intense pour tout le monde. Et c'est loin d'être terminé puisqu'une saison 3 est déjà commandée.

Date de sortie : dès le 22 octobre sur Netflix.

L'intégrale de The Office

Il n'est jamais trop tard pour découvrir une série culte (ou bien pour la revoir). Déjà dispo sur Amazon Prime Vidéo, The Office version US arrive sur Netflix. Et vous auriez tort de vous en priver. Pour rappel, The Office suit le quotidien des employés de Dunder Mifflin, une entreprise spécialisée dans le papier. Entre le boss 100% too much, l'employé tyrannique ou le flemmard de service, le quotidien n'est pas très facile pour l'équipe.

Date de sortie : dès le 23 octobre sur Netflix.