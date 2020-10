Succession saison 3 : tournage, intrigues... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Le tournage de la saison 3 de Succession devrait bientôt commencer

Quand le tournage de Succession saison 3 va-t-il commencer ? Au départ, avant la pandémie, il devait débuter en avril 2020 à New York. Alors que des tournages de séries ont été annulés à cause du coronavirus, celui-ci a été repoussé à cet automne 2020. Jeremy Strong alias Kendall Roy dans le show a précisé au Times : "Nous allons y aller", "mais peut-être pas avant novembre" 2020 "au plus tôt, peut-être même pas avant le début de l'année prochaine", soit 2021.

Quant à la diffusion de cette saison 3 de Succession, le premier épisode doit être diffusé aux USA avant le 31 mai 2021 pour que la série soit de nouveau nommée aux Emmy Awards. Succession avait été primée de 4 Emmy Awards en 2020, dont celui de la "meilleure série télévisée dramatique" et du "meilleur acteur dans une série télévisée dramatique" pour Jeremy Strong.

La série diffusée sur HBO aux Etats-Unis devrait donc arriver en France sur OCS (en US 24+) courant mai 2021 dans le meilleur des cas.

Des personnages plus affirmés ?

Mais que vont devenir le patriarche Logan Roy (Brian Cox) et ses enfants Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin), Connor (Alan Ruck) et Shiv (Sarah Snook) dans la suite ? Jesse Armstrong, créateur de Succession, aurait prévu de faire s'affirmer davantage Kendall et le cousin Greg (Nicholas Braun).

Jeremy Strong a ainsi expliqué au Times que son personnage "avait un sentiment d'impuissance" dans la saison 2, que tout était "maintenu à l'intérieur dans une angoisse silencieuse", mais dans la saison 3, Kendall a trouvé son "pouvoir" et devrait entrer en guerre avec son père Logan. Il est temps de "voir à quoi ressemble mon règne" a même confié l'acteur, qui a précisé ne pas encore avoir lu les scénarios de la saison 3 mais qui en connaît les "grandes lignes". "J'ai l'impression que l'énergie de cette saison sera plus expansive et plus puissante" a-t-il ajouté.

Nicholas Braun a de son côté expliqué que "pour la première fois de sa vie, Greg a le sentiment qu'il a une certaine valeur, qu'il a du poids". Ce personnage devrait donc lui aussi prendre plus d'assurance au sein de la famille, mais on ne sait pas encore comment.

Alan Ruck a aussi précisé à PopCulture.com que le casting reçoit les "scénarios à peu près un jour ou deux avant de commencer à les tourner". Du coup, ils ne savent pas encore grand chose de la saison 3, à part Brian Cox qui "en sait peut-être un peu, mais je dirais qu'il est probablement le seul".

Brian Cox, au courant de ce qui se passe dans la saison 3, se confie

Eh oui, seul Brian Cox a été mis au courant des intrigues et des rebondissements de la saison 3 de Succession. "J'ai été mis dans la confidence. C'est très excitant. C'est tout ce que je peux dire. Ce sera très, très surprenant. Mais je ne peux pas en dire plus" avait-il lâché lors d'une interview de groupe en visio avec Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun et J. Smith-Cameron pour Variety.

Brian Cox a aussi indiqué à The Hollywood Reporter à propos de cette saison 3 qu'elle sera encore plus hallucinante avec des scènes pleines de surprises : "J'ai failli tomber de ma chaise", parce que Jesse Armstrong "ne vous parle jamais de la saison suivante. Nous ne savions jamais d'un épisode à l'autre ce qui allait se passer" et au final "c'est très excitant. C'est tout ce que je peux dire".

Et à cause du scandale médiatique autour de Logan dans la saison 2, son fils Kendall pourrait bien prendre la relève. Sauf que le père de famille a plus d'un tour dans son sac comme l'a révélé l'acteur à L'Express UK, et donc Logan devrait se venger de Kendall : "A cause de cette carte dans sa manche, il sait qu'il devra sacrifier Kendall à un moment donné".

Une chose est sûre : la saison 3 ne devrait pas intégrer la Covid-19 dans son intrigue. Sarah Snook a en effet déclaré à Variety : "Nous voulons voir les Roy faire ce qu'ils font et que nous aimons, et non pas tourner autour d'une histoire de pandémie".