You saison 3 : un faux raccord totalement WTF avec Joe repéré dans un épisode

On le sait, quand les spectateurs aiment une série, ils ne passent à côté d'aucun détail, même les plus petits. On se souvient notamment du mystère du tatouage sexy qui apparaissait et disparaissait étrangement entre deux scènes dans la saison 1 de Sex/Life. Pas de chance pour Joe Goldberg, le héros de You, sa propre série a elle aussi été victime d'un étonnant faux raccord.

Changement de visage surprenant pour Joe

Ainsi, pendant que le personnage de Penn Badgley s'amusait une nouvelle fois à stalker quelques inconnues, les fans de la fiction de Netflix ont repéré une discrète incohérence aussi folle que WTF au cours de la saison 3 de You qui a récemment été mise en ligne sur la plateforme de streaming.

Dans une vidéo publiée sur TikTok (voir ci-dessous), on peut effectivement constater une drôle d'anomalie à l'écran, causée au moment du montage. Alors que l'on assiste à une discussion par messagerie entre Marienne (Tati Gabrielle) et Joe, orchestrée par Love (Victoria Pedretti), on découvre que des photos sont associées à chacun de leur profil, ce qui nous permet de savoir qui écrit quoi. Le twist ? La photo utilisée pour représenter Joe n'est absolument pas le visage de Penn Badgley.

Une photo qui intrigue

Là où l'illusion fonctionne sur un petit écran, il suffit en revanche de faire un zoom sur l'image pour apercevoir la supercherie et comprendre que les monteurs ont totalement confondu l'acteur avec un sosie en squattant probablement Google Images. Pourquoi ? Comment ? Est-ce un message caché pour la saison 4 ? Une simple blague de l'équipe créative ? Une utilisation inédite d'une doublure ?

Pour l'heure, le mystère reste malheureusement entier. S'il n'est effectivement pas rare d'utiliser des doublures lors d'un tournage, que ce soit pour une scène d'action ou une séquence de dos au moment d'un dialogue, elles ne sont cependant pas censées servir pour de fausses photos...

On ne sait pas pour vous, mais on ne regardera désormais plus la saison 3 de You de la même façon.