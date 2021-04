You saison 3 : un ennemi de Joe de retour ? L'acteur répond à la théorie des fans

Mais que va pouvoir encore faire Joe Goldberg dans la saison 3 de You ? La suite de la série avec Penn Badgley et Victoria Pedretti va peut-être être un peu retardée puisque le tournage a débuté plus tard que prévu à cause de la pandémie de Covid-19. Après avoir tué Beck (Elizabeth Lail) dans la saison 1, notre stalker préféré a trouvé une nouvelle chérie : Love. Mais il ne savait pas qu'elle était tout aussi tordue que lui. A la fin de la saison 2, Love était enceinte et le couple emménageait en banlieue, où Joe craquait pour sa voisine. C'est officiel, c'est Michaela McManus qui incarnera la nouvelle obsession du tueur. Mais va-t-il aussi recroiser la route d'un ancien ennemi ?

Le Dr Nicky de retour dans You ?

C'est en tout cas l'une des théories autour de la saison 3 de You : le possible retour du Dr Nicky. Souvenez-vous, dans la saison 1, le Dr Nicky joué par John Stamos était le psychiatre de Beck avec qui elle avait une histoire. Joe lui faisait porter le chapeau pour le meurtre de la jeune femme et le Dr Nicky faisait même une petite apparition dans le final de la saison 2. Juste avant sa mort, Forty (James Scully) rendait visite au psychiatre en prison et découvrait que Joe était lié à Beck. Depuis, de nombreux fans pensent donc que le personnage sera de retour dans la suite de la série pour compliquer les choses pour Joe.