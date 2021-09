Yaëlle Henry (Familles nombreuses) : "Plus trop goût à la vie", ses confessions après les tragédies

C'est peu dire que Yaëlle Henry - participante de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL (TF1), a vécu des derniers mois extrêmement compliqués. Après le décès de son grand-père et le placement sous coma artificiel de son beau-frère atteint de la Covid-19 (il va mieux désormais), c'est son cousin qui a récemment trouvé la mort. Une accumulation de tragédies qui ne sont malheureusement pas restées sans conséquences.

Yaëlle Henry touchée par de nombreux drames

Après avoir longtemps encaissé les coups, c'est ce dimanche 5 septembre 2021, à l'occasion d'une story publiée sur Instagram, que la jeune influenceuse à succès a décidé de partager son mal-être. "Cet été a clairement été horrible pour notre famille. Digne d'un mauvais film d'horreur, a-t-elle ainsi confessé, un brin fataliste sur l'avenir à court terme, "Nous mettrons du temps à nous remettre de tout ça, (si un jour on arrive à s'en remettre)".

Yaëlle Henry l'a en effet précisé, ces différents drames successifs lui ont fait remettre en question énormément de choses, "J'ai plus trop goût à la vie je vous avoue. Je me demande quel est mon but sur cette terre finalement". Des propos forts qui ont logiquement de quoi interpeller et inquiéter.

"Il faudra du temps" pour aller mieux

Néanmoins, rassurez-vous, la maman de Eden, Léo et Neva l'a aussitôt promis, malgré les difficultés actuelles, elle compte bien se relever. Selon elle, ces épreuves lui ont permis de se raccrocher à l'essentiel, "Je vais me recentrer encore plus sur les choses qui comptent le plus. Je vais réapprendre à aimer la vie, cette vie que j'ai détestée ces derniers jours."

Elle le sait, il ne suffira pas d'un claquement de doigts pour aller mieux, "Il faudra du temps, mais comme on dit, avec le temps, tout passe", mais elle savoure tout de même la chance qu'elle a aujourd'hui de pouvoir compter sur une grande communauté pour avancer, "J'ai beaucoup de chances que mon lieu de travail soit ici, avec vous".

La diffusion de Familles nombreuses - la vie en XXL reprendra le 13 septembre prochain sur TF1.