Virgil (Les Anges 12) interné en hôpital psychiatrique : "Je reviens de loin", il sort du silence

Alors que Virgil était encore en diffusion dans Les Anges 12, sur NRJ 12, il a fait parler de lui sur la Toile pour une toute autre raison l'été dernier : son internement en hôpital psychiatrique. Si au départ, cette info n'était qu'une rumeur, l'ex de Chani l'a rapidement confirmé en expliquant ses "quelques soucis de santé" sans rentrer dans les détails. Mais d'après Aquababe, Virgil n'aurait plus supporté la célébrité ainsi que toute la médiatisation autour de lui. Il serait donc tombé dans une grave dépression.

"Ca a été une année très triste pour moi"

Pour prendre du recul sur la situation, le candidat s'est totalement déconnecté des réseaux sociaux... jusqu'à ce 6 janvier 2021. Il s'est emparé de son compte Instagram pour enfin donner de ses nouvelles et se confier sur cette année 2020 qui a été très compliquée pour lui, sans vraiment rentrer dans les détails : "Je reviens de loin", a notamment avoué Virgil, avant d'ajouter : "Pour l'instant, je ne parlerai pas trop des raisons de mon absence. Je sais qu'il y a quelques articles qui sont sortis, je vous expliquerai."

L'ex de Hillary poursuit : "Par rapport à mon expérience personnelle, je pense que c'est quelque chose à partager, parce que c'est quand même un truc de fou ce que j'ai vécu en 2020. Je me perds tellement je suis content de snaper ! Je pense que je vais même écrire un livre. Je pourrais mettre sur papier tout ce que j'ai ressenti parce que ça a été une année très triste pour moi. Mais il y a tellement de leçons à tirer après être tombé aussi bas, ça ne peut que me pousser vers le haut (...) Ça fait du bien de me sentir bien."