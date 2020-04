Veronica Roth : après Divergente, son nouveau roman Chosen Ones adapté au cinéma

Même si la saga Divergente n'a pas été un immense succès en salles (le quatrième film prévu n'est jamais sorti et la franchise avec Shailene Woodley et Theo James n'a pas eu de fin), les romans de Veronica Roth ont cartonné dans le monde entier. Après la fin des aventures de Tris et Quatre, l'auteure a publié une autre saga, Marquer les ombres, composée de deux romans. Exit les ados, elle a décidé de passer à un roman "pour adultes" pour sa nouvelle oeuvre.

Chosen Ones, le nouveau roman de Veronica Roth

Publié ce mardi 7 avril aux Etats-Unis, Chosen Ones raconte le parcours de Sloane Andrews. Dix ans plus tôt, avec quatre autres adolescents, elle a combattu et vaincu un mystérieux méchant surnommé "The Dark One" ce qui a fait du groupe des stars auprès du public. Devenus adultes, les "Famous Five" comme on les surnomme, ont toujours du mal à se remettre de cette expérience.

Dans une interview donnée au Time, Veronica Roth a expliqué comment chacun peut se retrouver dans son nouveau livre. "Chosen Ones par de se frayer un chemin dans ce monde (...) C'est une chose que nous expérimentons tous. On travaille pendant toute son adolescence pour avoir un travail ou aller à la fac et une fois qu'on y est on se dit : 'Et maintenant ?' (...) C'est la même chose pour ces personnages même si c'est exagéré." confie l'auteure.

Bientôt adapté au cinéma

Chosen Ones semble avoir déjà convaincu les producteurs d'Hollywood. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, les droits d'adaptation ont déjà été achetés par Erik Feig de Picturestart. Parmi les autres producteurs sur ce projet, on retrouve un ex-producteur de Divergente, l'équipe de Twilight et du Labyrinthe ainsi que Veronica Roth. Aucun détail supplémentaire n'a été donné puisque cette adaptation n'en est qu'au stade de développement.