Valentin Léonard et Rachel Legrain-Trapani (Pékin Express) : la demande en mariage toujours d'actualité ? "Elle désespère !"

L'aventure Pékin Express : duos de choc s'est terminée ce mercredi 10 août 2022. Après une grande finale, dont nous vous avons partagé les moments les plus drôles en tweets, particulièrement disputée entre Ines Reg et sa soeur Anaïs et Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, ce sont finalement l'humoriste et sa soeur qui ont été sacrées grandes gagnantes. Une double déception pour l'ancienne Miss France, puisqu'en plus de perdre le jeu, elle n'aura pas droit à la demande en mariage promise par son chéri en cas de victoire.

"Pour tout vous dire, j'avais même acheté la bague pendant nos jours de repos au Sri Lanka", a même dévoilé le jeune papa dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Mais il n'a pas voulu faire la demande le jour de cette défaite. "Par superstition, je ne me voyais pas faire une demande en mariage le jour d'une défaite", explique-t-il. "Rachel désespère un petit peu. Mais ça viendra ! On choisira le bon moment et le bon jour", conclut Valentin. Rachel peut donc toujours y croire !

Un candidat très critiqué

Depuis le début de l'aventure, Valentin prend très cher sur les réseaux. Les internautes le trouvent insupportable et le font savoir. "Purée Valentin, tu ne respectes pas Rachel , tu es pathétique tu sais, je suis triste pour elle", "Valentin c'est la définition du mec toxique, vraiment ce type est imbuvable", "Les hommes comme Valentin 😩, hurlant et rabaissant au plus haut point mais qui, après coup, 's'en veut terriblement 🥺' vraiment à gerber. Les filles vous méritez mieux pitié quittez les hommes comme ça", "La manière dont on est tous sur Twitter pour juger le comportement ignoble de Valentin" peut-on lire, entre autres.