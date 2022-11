Un patient a survécu à 12 tumeurs différentes... et cacherait le "Saint Graal" de la lutte contre le cancer

Même les médecins ne comprennent pas "comment il a pu surmonter toutes ces pathologies"

Douze cancers de natures et de types différents. Et qui plus est, douze cancers dans des zones radicalement différentes du corps. Le patient a des taches sur la peau, une microcéphalie et d'autres altérations. Tellement que, Marcos Malumbres, chef du groupe "division cellulaire et cancer" au Centre national espagnol de recherche sur le cancer (CNIO) a avoué : "Nous ne comprenons toujours pas comment il a pu se développer pendant son stade embryonnaire, ni comment il a pu surmonter toutes ces pathologies".

En effet, lorsque le patient s'est présenté pour la première fois à l'Unité clinique du cancer familial du CNIO et qu'un échantillon de sang a été prélevé (dans l'idée de séquencer les gènes les plus fréquemment impliqués dans les cancers héréditaires), les chercheurs n'ont pu trouver aucune de ces altérations. Un cas de surprise en surprise. Ce n'est qu'après avoir analysé l'ensemble de son génome que les chercheurs ont découvert des mutations étranges dans un gène, appelé MAD1L1.

Le gène MAD1L1, c'est quoi ?

Qu'est-ce que cela signifie ? En principe, MAD1L1 est un gène essentiel dans le processus de division et de prolifération cellulaire. Non seulement elle est essentielle, mais elle est aussi très délicate. Cette mutation modifie le nombre de chromosomes que possèdent les cellules, les remplit d'aberrations génomiques et les rend particulièrement sensibles aux tumeurs de toutes sortes. Et elle le fait avec une énorme agressivité.

À tel point que dans des modèles animaux, il a été observé que, lorsque les deux copies du gène accumulent des altérations significatives, la conséquence directe était la mort de l'embryon avant même sa naissance. Cependant, cela ne s'est pas produit avec le patient. En fait, dans les limites de sa santé délicate, sa vie est parfaitement normale.

Son système immunitaire combat les tumeurs

Le syndrome le plus rare au monde. Il est si rare que, comme l'a expliqué Miguel Urioste, chercheur aujourd'hui retraité qui était chef de l'Unité clinique du cancer familial du CNIO jusqu'en janvier dernier : "Nous ne pouvons même pas parler d'un nouveau syndrome car il s'agit de la description d'un seul cas, mais biologiquement c'en est un".