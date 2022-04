Un dîner presque parfait - zapping : le plat de Fred va vous faire vomir, c'est "une rivière d'huile"

Un dîner presque parfait : une semaine spéciale candidats de télé-réalité des années 2000

Cette semaine dans Un dîner presque parfait sur W9, il n'y a que des têtes que vous avez déjà vues à la télé. Eh oui, c'est une semaine spéciale candidats de télé-réalité des années 2000 ! Après Barbara Opsomer qui avait gagné Un dîner presque parfait ou encore Illan qui avait participé à l'émission sans se faire reconnaître, ce sont donc des anciennes "icônes" de la télé-réalité qui ont décidé de s'affronter avec leurs repas.

Vous pouvez ainsi revoir Cindy Lopes de Secret Story 3 et Carré Viiip (qui a aussi été chroniqueuse et s'est lancée dans la musique), Vincent McDoom de La Ferme Célébrités (qui avait aussi été styliste, mannequin, animateur), Frédérique Brugiroux alias Fred de Koh Lanta : Viêtnam, des Anges de la télé-réalité et des Vacances des Anges, Kamel Djibaoui de Loft Story 2, Les Anges 3 et la saison 1 des Vacances des Anges, mais aussi Brandon Yoko qui était venu avec son ex Diana Jones dans L'île de la tentation.

Et dans l'épisode d'Un dîner presque parfait diffusé ce mercredi 6 avril 2022 sur W9, c'est Fred qui reçoit. Sauf que la doyenne des Anges va écoeurer les candidats avec son plat...

Un plat "dans une rivière d'huile", qui donne envie de vomir

Dans la vidéo au-dessus de l'article, vous allez ainsi pouvoir découvrir le plat de Fred... qui va vous faire vomir. Rien que l'aspect dans l'assiette n'est pas forcément esthétique, mais en plus c'est baigné dans l'huile comme vous pouvez le voir et comme l'assurent plusieurs candidats dégoûtés.

"Je regarde mon assiette, je me dis : 'Merde ! Il y a un gros problème'" expliqué Cindy Lopes face caméra. "Si je puis me permettre, ta crème elle a tranché" a-t-elle lancé à Fred, "le gras s'était séparé de la crème et ça, c'est une erreur de débutant".

Vincent McDoom ajoute : "Tout ce qui est dans le plat, est dans une rivière d'huile". "Là franchement, il y a 1 litre d'huile dans mon assiette. C'est un truc de ouf !" a aussi lâché Kamel, en précisant "aimer l'huile d'olive" mais pas dans ces quantités... Malgré leur dégoût, personne ne semble avoir vomi, contrairement à Emilie Nef Naf qui avait vomi dans Un dîner presque parfait tant elle avait été écoeurée.