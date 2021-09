Un after mortel : 4 choses à savoir sur Spencer Sutherland, l'interprète de Koop

3. Il a été recalé d'High School Musical à cause de son poids

Avant Un after mortel (ou Afterlife of the party en VO), Spencer Sutherland a déjà essayé de faire du cinéma. Pour preuve, il a failli jouer dans le film High School Musical. Spencer Sutherland a passé le casting pour le rôle de Troy Bolton, mais n'a pas été retenu à cause de sa corpulence un peu trop développée : il pesait 122 kilos à l'époque. Ses médecins le considéraient comme "limite obèse". Son échec pour High School Musical l'a donc motivé à perdre du poids : il s'est délesté de 45 kilos en un an. Aujourd'hui, Spencer Sutherland arbore un physique plutôt avantageux. Ce n'est pas pour rien que Cassie kiffe Koop dans un Un after mortel.

4. Il est en couple avec une actrice

Au risque d'en décevoir certains et certaines, Spencer Sutherland n'est pas un coeur à prendre et ce depuis plusieurs années déjà. Eh oui, il est en couple avec l'actrice américaine Madison Iseman depuis octobre 2015. Les amoureux vont d'ailleurs jouer ensemble dans la série remake Souviens toi de l'été dernier. Vous avez aussi pu voir Madison Iseman, amie avec Sabrina Carpenter et Olivia Holt (Cruel Summer), dans les films Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween, Clouds, Annabelle : La Maison du mal, Jumanji: Next Level et Nocturne.