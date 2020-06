Twitter : les twittos se montrent très drôles avec le hashtag #AvantLeCovidOnPouvait

Le hashtag #AvantLeCovidOnPouvait cartonne sur Twitter

Alors que l'appli StopCovid est numéro 1 des téléchargements sur iOS et Android, sur Twitter aussi les internautes parlent de la pandémie. Il faut dire que depuis le mois de mars et le confinement, le coronavirus a fortement impacté notre mode de vie dans le monde entier. Et malgré le déconfinement qui s'est fait le 11 mai 2020 en France, les français n'ont pas encore retrouvé la vie d'avant le Covid-19.

Du coup, plusieurs twittos ont lancé le hashtag #AvantLeCovidOnPouvait. Bien parti pour passer en TT sur Twitter, le hashtag est devenu viral en quelques heures seulement. Le but du "jeu" ? Ajouter derrière "Avant le Covid on pouvait", une phrase expliquant ce qui était possible de faire avant que le monde soit frappé par le coronavirus.