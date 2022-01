Twitch : Carole Quintaine, énième streameuse harcelée en plein live, son message inquiétant

Laink avait déjà dénoncé le harcèlement ambiant sur Twitch, comme bon nombre de streameurs et de streameuses. "Au moment où j'écris ce tweet mon téléphone sonne. Il a plusieurs numéros. Je contacte la police" a précisé Carole dans son tweet.

Akim Omiri, Tonton, Kayane... Des streameurs la soutiennent en plus des internautes

Suite à ce harcèlement en plein live sur Twitch, la streameuse a pu compter sur le soutien de plusieurs streameurs et streameuses, en plus de sa communauté et des autres twittos. Akim Omiri lui a déclaré : "Tout mon soutien !!! Bordel c'est fou que ce soit si compliqué d'être une femme dans le jeu vidéo (et ailleurs) !!! Ça rend fou !!!".

"Aïe. Courage !" a tweeté Tonton. Kayane, lui, a indiqué : "Oh mon dieu force à toi ma chérie !!! S'il y a le moindre truc hésite pas à me dire". De son côté, mistermv espère que la police réussira à trouver le harceleur et qu'il sera puni : "Quel enfer, courage ! En espérant que les démarches aboutissent !".