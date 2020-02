Laink insulté sur Twitch, il quitte son live et dénonce "l'ambiance de harceleurs"

Ce mercredi soir, Laink partageait dans un live sur Le Stream ses aventures dans Detroit : Become Human, jeu vidéo à l'univers futuriste où les androïdes et les humains cohabitent difficilement. Mais après plusieurs heures de live, le youtubeur de Wankil Studio a pété un câble et a subitement quitté le stream avec un simple "au revoir, bonne nuit".

Laink dénonce "l'ambiance de harceleurs"

En colère, il a poussé un gros coup de gueule sur Twitter et a dénoncé les messages envoyés par les internautes. "Vraiment osef de mon live nul sur Detroit, tout ce que je vous dis c'est que je suis abattu par l'ambiance de harceleurs que je retrouve partout en ce moment, au début on appelait ça du troll et des mèmes, c'était rigolo, aujourd'hui c'est un putain de sport de détruire les gens sur le net". Il ajoute "y a quelques temps par exemple j'aurais peut-être rigolé de lelive tout ça mais là je trouve juste les gens effrayants".

Coup de gueule contre les nombreuses insultes reçues

Parmi les messages reçus en commentaires, on retrouve "tu es nul", "débile", "idiot", "2 de QI", "t'es un faible Laink", "Tu pues", "honteux", "mais qu'il est con", et on en passe.