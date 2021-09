TPMP : Sylvie Ortega "agressée" par Eryl Prayer dans les coulisses ? La sécurité serait intervenue

Dans les coulisses de TPMP, Sylvie Ortega aurait été frappée par Eryl Prayer : "Je me suis fait agresser sauvagement"

Dans TPMP sur C8, ce jeudi 23 mars 2021, Cyril Hanouna avait invité Loana, Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer. Pendant que Loana était hospitalisée dans le coma, Sylvie Ortega et Eryl Prayer s'étaient insultés dans TPMP. Et là encore, une fois de plus dans l'émission de Cyril Hanouna, leur clash a dérapé. Et en coulisses, Eryl Payer aurait même agressé Sylvie Ortega à en croire cette dernière. "Je me suis fait agresser sauvagement hors loge, dans le couloir de C8 par le fêlé de Eryl !!!" a-t-elle déclaré dans sa story Instagram.

"Il m'a porté des coups de pied d'une force à la jambe et au bras et avait préparé son poing pour me le coller au visage !! Inadmissible !! Millions de mercis à toute l'équipe de TPMP et un immense merci à la sécurité de TPMP. Je vous annonce que Eryl est blacklisté des plateaux à tout jamais ! Honte à ce mec qui frappe une femme" a raconté Sylvie Ortega Munos.

Eryl a "enfermé Loana afin qu'elle ne vienne pas me parler. Il se jette sur moi tel un taré alcoolisé. J'esquive les coups. Il réussit à me donner 2 grands coups de pieds à la jambe puis au bras en hurlant des injures" a-t-elle ajouté, ce qui est "scandaleux, pitoyable", "ce n'est pas un homme d'ailleurs ce n'est rien", "tu faisais moins le cake devant Booba".