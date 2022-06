Top Gun - Maverick : Le saviez-vous ? Le personnage de Penny (Jennifer Connelly) était déjà présent dans le premier film

Pourquoi Charlie est absence de Top Gun 2

Dans Top Gun sorti en 1986, c'était l'instructrice Charlie Blackwood incarnée par Kelly McGillis qui faisait office de love-interest pour Maverick, le personnage de Tom Cruise. Pourtant, alors même que la suite du film sortie ce 25 mai 2022 au cinéma est portée par de nombreux personnages du précédent épisode, l'héroïne y est étonnamment absente.

La cause ? A en croire Joseph Kosinski, son réalisateur, il s'agissait d'éviter de trop tirer sur la corde nostalgique, "Je ne voulais pas que le film regarde constamment en arrière. C'était important d'introduire de nouveaux personnages". Une explication simple mais efficace pour légitimer l'introduction de Penny Benjamin, interprétée par Jennifer Connelly dans Top Gun : Maverick ? Oui... et non. Et pour cause, si le personnage n'était effectivement pas présent à l'écran en 1986, il n'est en réalité pas nouveau. Au contraire, Penny existait déjà dans cet univers dès les années 80.

Une Penny loin d'être inconnue

C'est Allociné qui a repéré ce joli clin d'oeil, Penny était effectivement déjà intégrée à l'histoire à l'époque. De quelle façon ? Dans l'une des séquences fortes du film, alors que l'on suivait Goose (Anthony Edwards) et Maverick dans le bureau de Stinger (James Tolkan) pour s'y faire réprimander, ce dernier sous-entendait que le personnage de Tom Cruise s'était mis dans le pétrin en approchant la "fille d'un amiral". Fille qui n'était autre que cette "nouvelle" héroïne.

Puis, un peu plus tard dans l'histoire, mais dans un bar cette fois, c'est Carole (Meg Ryan) qui se moquait de Maverick en lui remémorant certains de ses exploits passés, "Tu sais, c'est lui qui m'a dit comment tu t'étais mis sur orbite un soir avec Penny Benjamin... Eh oui, Goose me parle de toutes tes bonnes fortunes !" Une scène emblématique qui avait d'ailleurs lieu devant Charlie.

Vous l'aurez donc compris, même si on a l'impression que le personnage de Jennifer Connelly sort de nulle part comme si le contrat de Tom Cruise exigeait qu'il bénéficie d'une nouvelle partenaire sexy à ses côtés, Penny a en réalité toujours été importante dans Top Gun et sa présence fait même plutôt sens dans cette nouvelle histoire.

Kelly McGillis pas assez sexy pour revenir ?

Une utilisation du personnage qui se veut donc intelligente - cela permet d'explorer la mythologie de la saga et de crédibiliser cette relation qui nous parait inédite, mais qui vient également mettre à mal la version officielle du réalisateur sur l'absence de Kelly McGillis. Après tout, on regarde forcément en arrière avec une héroïne qui fait partie du passé du héros.

En réalité, comme l'a dévoilé la principale concernée, l'équipe de Top Gun : Maverick a surtout profité de cette excuse pour se passer d'elle alors même qu'elle est plus âgée que Tom Cruise (64 ans vs 59 ans) et que Jennifer Connelly (51 ans), et qu'elle a énormément changé physiquement. "Ils ne m'ont pas contactée et je n'imaginais pas qu'ils le feraient, avait-elle révélée au Telegraph en 2019. Je suis vieille, je suis grosse et je ressemble exactement à l'âge que je suis censée avoir. Et ce n'est clairement pas ce qui est demandé".