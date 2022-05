Top Gun - Maverick : "Hold My Hand", une chanson très (très) spéciale signée Lady Gaga

La date du 13 mai est synonyme... de Top Gun Day. Aussi, afin de fêter cette journée pas comme les autres, on a décidé de remettre en avant "Hold My Hand", la nouvelle chanson de Lady Gaga qui a été pensée pour la bande originale du film Top Gun : Maverick, dont la date de sortie au cinéma est fixée au 25 mai 2022 en France.

Lady Gaga fière de la chanson Hold My Hand

Un titre fort et percutant qui rend notamment hommage à la saga et à ce qu'a pu traverser Pete, le personnage de Tom Cruise, dont est particulièrement fière la chanteuse. Sur Twitter, Lady Gaga n'a en effet pas caché sa joie d'avoir pu participer à l'écriture d'une telle chanson, "Quand j'ai écrit cette musique pour Top Gun Maverick, je ne réalisais pas les multiples couches qu'elle couvrait, que ce soit à travers le coeur même du film, ma propre psyhée et la nature du monde dans lequel on vit. J'ai travaillé dessus pendant des années, je l'ai perfectionnée et tenté de la faire nôtre."

Selon l'artiste, Hold My Hand n'a rien d'une classique chanson imaginée pour la BO d'un film. Au contraire, il s'agit d'un hymne fait pour résonner en chacun de nous, capable de nous transcender et nous réunir, "Je voulais faire de cette chanson quelque chose qui nous permet de partager notre besoin profond d'être à la fois compris et de comprendre les autres. Ce désir d'être proche des autres lorsque l'on se sent si loin. Cette capacité de célébrer les héros de la vie".

Tom Cruise valide le titre

Un défi totalement réussi tant le titre est déjà entré dans toutes les tête, qui a notamment été validé par Tom Cruise. Invité récemment du Late Late Show, le comédien s'est montré admiratif du travail réalisé par Lady Gaga, "La chanson qu'elle a pu écrire sonne tellement juste, elle devient réellement la partition sous-jacente et le battement de notre film".

Une raison de plus d'aller découvrir Top Gun : Maverick le 25 mai 2022 au cinéma.

