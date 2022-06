Top Chef 2022 : Hélène Darroze s'est-elle vraiment tatouée après la victoire de Louise ? La gagnante répond

De son côté, Louise a évoqué sa victoire pour Le Parisien et confié que cela ne change pas grande chose pour elle. "Moi, je ne change pas, peut-être que plus de gens de la profession vont s'intéresser à mon travail, j'espère que ça va donner un peu plus de visibilité à la présence féminine au sein de la scène gastronomique au Portugal. Ça va m'apporter une sorte de sérénité, je sais que le restaurant va être plein pour les mois, voire années à venir" a-t-elle expliqué.