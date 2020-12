Tom Cruise furieux contre des membres de l'équipe de Mission Impossible 7 dans un enregistrement

On ne rigole pas avec la Covid-19 et ça, Tom Cruise l'a bien compris. Actuellement en Angleterre pour le tournage de Mission Impossible 7 dont la sortie est prévue pour novembre 2021, l'acteur n'est pas du genre à plaisanter quand il s'agit de respecter les gestes barrières et les protocoles imposés pour garantir la sécurité de tous. A tel point que l'interprète d'Ethan Hunt aurait pété un plomb récemment, menaçant certains membres de l'équipe de les faire virer s'ils ne respectaient pas les distanciations. Une grosse colère dont un enregistrement audio a fuité.

Tom Cruise furieux sur le tournage de Mission Impossible 7

Interrompu en février alors qu'il se déroulait en Italie, le tournage de Mission Impossible 7 a bien repris, toujours avec des cascades de dingue et avec quelques petits incidents sans gravité. Mais tourner un film en temps de Covid n'a rien d'une improvisation. Afin de relancer au plus vite le tournage, Tom Cruise a lui-même négocié avec les studios, les compagnies d'assurance et les autorités et n'hésiterait pas à faire régner l'ordre sur le plateau. La preuve avec un enregistrement dévoilé par The Sun : on peut y entendre l'acteur fou de rage contre deux membres de l'équipe. Selon Variety qui confirme l'info, l'interprète d'Ethan Hunt aurait vu ces deux personnes se tenir trop près l'une de l'autre devant un écran et se serait énervé.

L'acteur n'aurait pas hésité à insulter ces personnes devant toute l'équipe, expliquant que le tournage de Mission Impossible 7 sert de modèle à ceux qui tournent du côté d'Hollywood. "Nous créons les milliers de jobs, espèces d'enfoirés. Je ne veux plus jamais voir ça. Plus jamais." peut-on entendre. Et ce n'est pas tout puisque Tom Cruise aurait aussi menacé de les faire virer. "J'en ai marre de vos excuses. (...) On n'arrêtera pas le tournage, c'est compris ? Si je revois ça, vous partez. Je suis clair ? Vous avez compris ? Vous avez compris la responsabilité que j'ai ? (...) Si vous ne pouvez pas être raisonnables, vous êtes virés !" aurait lâché l'acteur.

L'acteur très à cheval sur les règles

Selon une source qui s'est confiée à The Sun, Tom Cruise serait très impliqué dans le respect des règles sanitaires à tout moment. "Il fait des rondes pour s'assurer que tout est bien mis en place, que les gens se comportent bien et travaillent en toute sécurité. Il est très proactif sur la sécurité" explique cette personne qui ajoute que les deux membres de l'équipe qui ont été visés par les commentaires de l'acteur portaient des masques mais se tenaient à moins d'un mètre l'un de l'autre.