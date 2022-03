Tokyo Mew Mew : la mangaka Mia Ikumi est morte à l'âge de 42 ans

C'est une triste nouvelle qui nous parvient du Japon. Comme vient de l'annoncer le magazine Nakayoshi, la mangaka Mia Ikumi est décédée le 7 mars 2022 à l'âge de 42 ans. Selon les premières informations, l'artiste aurait été victime d'une hémorragie cérébrale soudaine qui n'a malheureusement pas pu être traitée.

Tokyo Mew Mew perd sa dessinatrice

Si Mia Ikumi avait débuté dans l'univers du manga avec le très court Super Doll Licca-chan lancé en 1998, c'est bien sa collaboration avec Yoshida (scénario) entre 2000 et 2003 avec le titre Tokyo Mew Mew qui l'avait popularisée dans le monde.

Edité dans un premier temps par Pika en France, puis repris ensuite par Nobi Nobi, ce Shōjo est rapidement devenu culte auprès d'un lectorat féminin important. Au programme ? L'histoire suit Ichigo Momomiya une ado quelque peu maladroite follement amoureuse de Masaya Aoyama, qui n'est autre que le garçon le plus populaire de son école. Problème, à la suite d'un premier rendez-vous idyllique à l'occasion d'une exposition sur les animaux du Livre Rouge, la jeune fille se met soudainement à se comporter comme un chat. En cause ? Son ADN a mystérieusement muté avec celui d'une créature du fameux Livre Rouge et elle possède désormais des pouvoirs magiques qu'elle va devoir utiliser pour sauver le monde.

