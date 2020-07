Titans saison 3 : bientôt un crossover avec le Batman de Robert Pattinson ?

L'an prochain, Robert Pattinson débarquera au cinéma sous le costume du Chevalier Noir dans un nouveau film solo Batman réalisé par Matt Reeves. Un événement très attendu des fans, mais également de Brenton Thwaites, l'interprète de Dick Grayson dans la série Titans. Le comédien l'a confié à Rotten Tomatoes, le renouveau de cet univers lui donne quelques envies.

Robert Pattinson face aux Titans ?

Après avoir rappelé, "Je pense que les univers de DC à la télé et au ciné sont encore séparés", Brenton Thwaites a néanmoins avoué fantasmer sur l'idée de voir son personnage "combattre le crime aux côtés de Robert". Après tout, même si rien ne dit que Matt Reeves aura carte blanche à ce sujet, "Il y a une chance pour qu'il puisse intégrer ça d'une façon ou d'une autre. J'adorerais pouvoir y participer".

On l'a récemment appris, en plus de The Batman, le réalisateur va en effet créer une série centrée sur la police de Gotham City, qui fera partie du même univers que son film porté par Robert Pattinson et qui nous laisse donc espérer une apparition de l'acteur. Or, qui dit série dit crossover, domaine parfaitement maîtrisé par DC à la télévision.

Un espoir permis

Certes, une collaboration entre Dick version Brenton Thwaites et Bruce version Robert Pattinson serait étrange étant donné que Titans met déjà en scène un vieux Batman. Toutefois, comme nous le prouve régulièrement le Arrowverse et comme va nous le rappeler le film The Flash du DCEU avec Ezra Miller, les voyages dans le temps et mondes parallèles sont des concepts familiers dans l'univers des comics.

Enfin, en parlant du DCEU, même si The Batman n'en fera pas réellement partie, il est important de rappeler que DC films semble enfin prêt à s'ouvrir l'esprit. Souvenez-vous, cette branche du studio a récemment accepté de mettre en scène un caméo génial avec DC séries en faisant se rencontrer les Flash de Ezra Miller et Grant Gustin lors de l'événement Crisis on Infinite Earths.

Bref, même si ça semble compliqué d'imaginer le rêve de Brenton Thwaites se concrétiser, l'espoir est permis.