Titanic : Kate Winslet a été "traumatisée" par le tournage du film

Même 25 ans après sa sortie, Titanic reste un film ultra-populaire qu'on ne manque jamais à la télé, même si on l'a vu à peu près 250 fois. Le chef d'oeuvre de James Cameron, sorti en 1997, reste l'un des plus gros succès au box-office derrière Avatar et Avengers : Endgame : Titanic a rapporté plus de deux milliards de dollars de recettes dans le monde entier. Eh oui, rien que ça ! Pourtant, malgré ce succès fou, le tournage n'a vraiment pas été facile pour les acteurs.

>> Titanic : pourquoi Jack n'est pas monté sur la planche avec Rose ? James Cameron répond ! <<

Un tournage très compliqué pour Kate Winslet

Quand elle est choisie pour jouer Rose dans Titanic (et elle a bien failli passer à côté du rôle), Kate Winslet n'a que 21 ans. Il s'agit de l'un de ses premiers grands rôles au cinéma et, en plus des challenges que représentent le personnage qu'elle doit jouer, l'actrice a aussi galéré... avec James Cameron. Lors de la sortie du film en 1997, elle confie au Los Angeles Times avoir été "effrayée" par le réalisateur. "Il a un tempérament incroyable, il faudrait me payer beaucoup pour que je retravaille avec lui" avait confié l'actrice. Ambiance...

>> Titanic : 8 secrets sur le film culte avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet <<

25 ans plus tard, James Cameron et Kate Winslet se sont bien retrouvés sur le tournage d'Avatar : la voie de l'eau. L'actrice incarne l'un des nouveaux personnages de cette suite qui sort 13 ans après le premier volet. A l'occasion d'une interview, le réalisateur est revenu sur sa première collaboration avec la star, et s'est confié sur le tournage éprouvant de Titanic. "Je pense que Kate est sortie de Titanic un peu traumatisée par la grandeur de la production et sa responsabilité dans le film" a-t-il déclaré dans une interview donnée à RadioTimes. Mais le réalisateur l'assure, Kate Winslet et lui voulaient depuis longtemps collaborer de nouveau ensemble, malgré les déclarations de l'actrice. Il n'y a donc pas de drama !