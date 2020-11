TikTok vs Triller : la guerre est déclarée... à cause de Neymar

Du côté des réseaux sociaux, tout le monde copie un peu sur tout le monde. Instagram a par exemple copié Snapchat en lançant ses stories et Twitter vient de les copier en lançant Fleets, son propre système de stories disparaissant au bout de 24 heures. TikTok et Triller, elles, sont sur le même créneau, celui des vidéos musicales. Lancée en 2015, l'application américaine Triller compterait actuellement plus de 100 millions d'utilisateurs actifs contre 800 millions pour TikTok qui, elle, a été lancée en 2016. Mais Triller n'a pas dit son dernier mot et vient de mettre un sacré coup à son concurrent.

Neymar rejoint Triller et quitte TikTok "pour toujours"

Cette semaine, on a appris que Neymar est devenu ambassadeur de Thriller où il partagera désormais des vidéos exclusives. L'attaquant brésilien qui évolue au PSG a annoncé son arrivée sur le réseau social en vidéo et dévoilé qu'il ne postera désormais plus sur TikTok où il compte plus de 8 millions d'abonnés. "La diversité et l'influence de Triller est indéniable. Je suis fier d'annoncer que je rejoins la famille Triller et que je quitte TikTok pour toujours" a déclaré le joueur, précise le communiqué de presse annonçant l'arrivée du brésilien sur la plateforme.