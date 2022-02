Thomas Brodie-Sangster (Simon dans Nanny McPhee) : que devient-il, 17 ans après le film ?

Une carrière qui s'envole enfin

Il aura finalement été contraint d'attendre ses 23 ans, et un visage légèrement plus marqué, pour se voir confier des rôles d'une véritable importance dans deux franchises cultes des années 2010. Ainsi, de 2013 à 2014 on a pu le suivre en tant que Jojen Reed dans la série Game of Thrones, l'un des alliés de Bran Stark alors qu'il était mal en point et poursuivi, tandis qu'il a ensuite participé à la trilogie cinématographique Le Labyrinthe (2014 - 2018) avec son rôle de Newt, l'un des leaders du groupe en fuite auprès de Dylan O'Brien. Deux gros projets importants qui lui ont permis de participer à des blockbusters grand public à succès et de refaire parler de lui, autant du côté des spectateurs que des professionnels.

Un soulagement pour l'acteur qui a ainsi vu sa carrière connaître un joli rebond en enchaînant ensuite les rôles principaux dans de nombreuses séries. En 2015 il incarnait Rafe Sadler dans Dans l'ombre des Tudors, en 2017 on le retrouvait en tant que Whitey Winn dans Godless, et surtout, en 2020, il était au casting de la désormais cultissime mini-série Le jeu de la dame sur Netflix avec le personnage de Benny Watts, un redoutable joueur d'échecs qui devient l'entraîneur et amant de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy). Sa performance lui a par ailleurs valu sa toute première nomination aux Emmy Awards en tant que "Meilleur acteur dans un second rôle".

Enfin, c'est un fait que peu de gens connaissent, mais Thomas Brodie-Sangster se cache également derrière la voix d'un personnage incontournable du monde de l'animation. De qui s'agit-il ? Il n'est autre que Ferb Fletcher dans le génial dessin animé Phinéas et Ferb, ainsi que toutes les déclinaisons de celui-ci (films, jeux vidéo...). La classe.