The Witcher saison 2 : Geralt (Henry Cavill) ultra badass dans la série ? C'est grâce à Tom Cruise

Vous avez adoré la saison 1 de The Witcher ? Vous avez kiffé voir Henry Cavill défoncer ses ennemis avec sa grosse épée ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer un petit mot de remerciements à Tom Cruise. En effet, c'est grâce à lui que l'on a pu suivre un Geralt aussi badass dans les premiers épisodes de la série de Netflix.

Henry Cavill a tout appris de Tom Cruise

Non, l'acteur de Top Gun ne s'est pas caché sous la perruque moche de Geralt afin de réaliser toutes ses cascades, mais c'est lui qui a motivé Henry Cavill à donner de sa personne lors des tournages. Invité par Patrick Stewart, pour Variety, à se confier sur son rapport à ce genre de séquences, la star de The Witcher a dans un premier temps confié, "personnellement, j'ai toujours adoré faire mes propres trucs physiques", avant néanmoins de préciser que c'est sa rencontre avec Tom Cruise sur Mission Impossible 6 qui lui a réellement permis d'aborder cet exercice à un tout autre niveau.

"Travailler avec lui m'a vraiment aidé à apprécier encore plus mes cascades. Je veux vraiment pouvoir toutes les faire maintenant" a-t-il ainsi déclaré. Selon lui, sa collaboration avec Tom Cruise lui a ouvert les yeux sur l'intérêt de tout faire sur un plateau, "Je pense que ça apporte un élément essentiel au personnage. Si le public suit Geralt à l'écran, il doit croire que c'est bien moi. Si ça n'est pas moi [qui réalise les cascades du héros], j'aurais l'impression de trahir ce personnage. Donc je tente vraiment d'en faire le plus possible dès que la production m'y autorise".

On connait quelques assureurs qui doivent être en sueur... Surtout quand on sait que Tom Cruise est le premier à se blesser gravement sur ses tournages.